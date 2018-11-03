Подозреваемого в госизмене военного эксперта Неелова доставили в СИЗО «Лефортово»

Москва, 3 ноября. Арестованный по подозрению в государственной измене военный эксперт Владимир Неелов доставлен в СИЗО «Лефортово».

«Неелов действительно находится в СИЗО «Лефортово», в ближайшее время мы планируем навестить его в камере, поскольку есть опасения, что с ним не все в порядке», — сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Меркачева отметила, что пока неизвестно, какие осложнения могут быть у Неелова. По словам правозащитницы, члены ОНК не смогли навестить эксперта в пятницу.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в ФСБ подозревают сотрудника Центра стратегической конъюнктуры и автора книг военной тематики Владимира Неелова в государственной измене. По версии следствия, эксперт передавал другой стране составляющие государственную тайну сведения.