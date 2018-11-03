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Саркози призвал Европу наладить отношения с Россией

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Саркози призвал Европу наладить отношения с Россией

Париж, 3 ноября. Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о «непредвиденном эффекте» антироссийских санкций, из-за которого Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Point.

Саркози назвал антироссийские санкции контрпродуктивными и не отвечающими интересам Европы. По мнению экс-президента, ограничительные меры навязывает европейским странам президент США Дональд Трамп.

Николя Саркози также высказал сожаление в связи с тем, что политика экономических ограничений заключается в том, чтобы «сделать все, чтобы подтолкнуть Россию в объятия Китая». Политик считает, что Европа должна «протянуть руку» России.

«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — подчеркнул Саркози.

Ранее телеканал «360» сообщил, что руководство Германии намерено выступить за продление санкций против России. 

Автор: Виктор Мальцев
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