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В результате стрельбы в студии йоги во Флориде ранены четыре человека

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В результате стрельбы в студии йоги во Флориде ранены четыре человека

Вашингтон, 3 ноября. Неизвестный устроил стрельбу в расположенной в городе Таллахасси (штат Флорида) студии йоги, есть пострадавшие. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Стрелок покончил с собой.

Ранее телеканал «360» сообщал о массовом убийстве посетителей синагоги «Древо жизни» в районе Squirrel Hill Питтсбурга. Вооруженный мужчина захватил здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, открыл стрельбу по невооруженным людям. В результате нападения погибли 11 человек, еще пять человек получили ранения. Нападавший Роберт Боуэрс задержан.

Автор: Виктор Мальцев
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