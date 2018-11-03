В Госдуме поддержали призыв МИД России к Западу отказаться от поддержки «Белых касок»

Москва, 3 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поддержал призыв МИД России к западным странам прекратить защищать организацию «Белые каски».

«Белые каски» должны прекратить свою деятельность. Это наша точка зрения, и нам необходимо ее высказывать. Их действия провокационны», — цитирует Новикова RT.

Депутат сообщил, что требовать прекращения провокаций надо «даже если партнеры не прислушаются». В то же время Новиков признал, что «партнеры» создавали «Белые каски» не для того, чтобы откликаться на подобные инициативы. По словам депутата, «Россия заявляет о своей позиции, потому что она верная и отвечает интересам урегулирования сирийского конфликта».

Новиков также отметил, что США не заинтересованы в стабилизации ситуации в республике, так как Вашингтон еще не решил поставленные перед ним задачи и не отстранил от власти Башара Асада.

Ранее телеканал «360» сообщил, что «Белые каски» начали делать постановочные съемки с участием мирных жителей, на которых будет показана якобы совершенная правительственными силами «химическая атака» в провинции Алеппо.