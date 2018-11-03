Помпео заявил, что Россия создает проблемы и ослабляет защищенность США

Нью-Йорк, 3 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия ослабляет защищенность Соединенных Штатов. С таким заявлением он выступил в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмму которого распространил Госдепартамент США.

Телеведущий спросил Помпео об отношениях Вашингтона с Москвой. Госсекретарь ответил, что они «были серьезной проблемой», но президент США Дональд Трамп «дал понять, что он очень хочет, чтобы отношения с россиянами были хорошими». По словам госсекретаря, для этого россияне должны изменить «свое поведение».

«Они создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки. Нам нужно, чтобы они вернулись к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах, соглашений, которые они также подписали», — заявил госсекретарь США.

В то же время Майкл Помпео отметил, что Соединенным Штатам нужно «поддерживать диалог» с Россией.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия якобы нарушает соглашение.