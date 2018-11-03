Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе

Нью-Йорк, 3 ноября. Постпред США при ООН Никки Хейли выступила с критикой в адрес организации за призывающую Вашингтон снять экономическое, торговое и финансовое эмбарго с Кубы резолюцию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Хейли заявила, что руководство Кубы отрицает элементарные права кубинского народа. ООН, по словам постпреда США, не желает осудить нарушения прав человека на острове, а резолюция организации «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка».

Хейли сообщила, что защищать кубинский народ продолжат США.

«Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим», — заявила Никки Хейли.

Постпред США добавила, что от принятой в ООН резолюции никто не выиграл, а сама организация, которая «отвергла возможность выступить за права человека», стала проигравшей стороной.

Ранее Газета.ru сообщила, что Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию с призывом к США снять с Кубы действующую 55 лет экономическую, торговую и финансовую блокаду.