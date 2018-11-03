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Blizzard перевыпустит Warcraft 3: Reign of Chaos

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Blizzard перевыпустит Warcraft 3: Reign of Chaos

Анахайм, 3 ноября. Компания Blizzard показала на открытии игровой выставки BlizzCon обновленную версию вышедшей в 2002 году классической стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos.

В обновленной версии игры будут более проработанные графика, пользовательский интерфейс и анимация персонажей. Также разработчики добавили в Warcraft 3: Reign of Chaos улучшенный искусственный интеллект и поддержку разрешения 4К.

Релиз игры состоится в 2019 году. Предварительный заказ на нее можно оформить на официальном сайте компании и в Battle.net уже сейчас. Проект включает дополнение The Frozen Throne.

Автор: Виктор Мальцев
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