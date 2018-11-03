Бандера «поможет»: на Украине «придумали», как увеличить добычу газа

Киев, 3 ноября. На Украине надеются увеличить добычу газа, дав буровым установкам имена «героев» страны. Соответствующее решение приняло руководство компании «Укргаздобыча».

«Новые установки позволят поднять скорость бурения до невиданных для нас ранее космических показателей и впоследствии ускорить добычу природного газа», — убеждены на предприятии.

Буровые установки на Украине получат имена Степана Бандеры, Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого, Даннила Галицкого, Олексы Довбуша и других известных украинских деятелей. В «Укргаздобыче» заявляют, что такой шаг позволит «энергонезависимость» государства. Пресс-служба компании утверждает, что такие наименования буровых установок были одобрены после опроса среди сотрудников.

«Если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз», — убеждены в «Укргаздобыче».

Следует отметить, что после государственного переворота 2014 года новые киевские власти обещали снизит цены на газ за счет увеличения собственной добычи. Глава правительства Владимир Гройсман обещал выполнить эту задачу к 2020 году.

Однако на деле цена «голубого топлива» выросла более чем десятикратно. С 1 ноября тарифы для украинцев снова повысятся. В ближайшее время цена газа для населения вырастет еще на 50%.

Власти заявляют, что незащищенные слои населения смогут получить субсидии. Однако процедура получения льгот отличается сложностью. Зато лишиться субсидии можно за минимальную задолженность. Следует также отметить, что государственный бюджет 2019 года предполагает значительное сокращение программы субсидирования.

Очередной виток повышения цен на газ раскритиковали оппозиционеры. В частности, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук обвинил правительство в геноциде. Он призвал Владимира Гройсмана уйти в отставку.

Аналогичную позицию высказали и лидеры фракции партии «Оппозиционный блок».

Ранее стало известно, какой будет цена на газ для украинского населения с 1 ноября. Об этом писала RT.