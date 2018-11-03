Российские перевозчики требуют через суд заблокировать сервис BlaBlaCar

Москва, 3 ноября. В Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов. Они потребовали заблокировать популярный сервис BlaBlaCar. Иск зарегистрирован 1 ноября.

Инициатором подачи искового заявления к российскому представительству французского онлайн-сервиса BlaBlaCar ООО «Комьюто Рус» стало астраханское ООО «Транс Лайн», занимающееся междугородними автвобусными перевозками.

В иске компания просит суд признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сетевой адрес внести в реестр запрещенных ресурсов. «Транс Лайн» также требует запретить деятельность ООО «Комьюто Рус» в РФ в части работы сервиса BlaBlaCar.

В начале октября сообщалось, что BlaBlaCar стал платным для россиян. В руководстве портала тогда отметили, что платить придется не всем пользователям сайта — только пассажирам, которые планируют поездку дальше 120 км. Плата в таком случае составит 149 рублей на день или по 199 рублей при подписке на месяц.