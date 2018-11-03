«Это из сферы инфовойны»: Пушков прокомментировал отказ Le Figaro публиковать интервью с Лавровым

Москва, 3 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ французского издания Le Figaro публиковать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, назвав ситуацию скандалом.

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор отметил, что «отказ любой газеты публиковать интервью с министром иностранных другой страны — это скандал». При этом он подчеркнул, что Le Figaro отказался от публикации под надуманным предлогом.

«Это уже не из области информации, а из сферы инфовойны», — подытожил Пушков.

Ранее было организовано большое интервью Лаврова для RT France, Paris Match и Figaro. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главной задачей интервью было донести до французской публики позиции РФ в международных делах. Захарова уточнила, что разговор с главой МИД РФ опубликовали RT France и Paris Match 18 октября. До сегодняшнего дня Le Figaro не опубликовал интервью.

По словам Захаровой, ситуация возмутила французскую общественность. Никаких официальных заявлений от издания не последовало. Источники позднее сообщили, что «отказ в публикации вызван якобы некими этическими нормами, связанными с недопуском московского корреспондента издания Пьера Авриля на данное мероприятие».

Захарова подчеркнула, что вопрос о присутствии данного журналиста не ставился перед МИД РФ при организации интервью. Сам Авриль также не заявлял о своем желании участвовать в мероприятии.

«Отказ газеты Le Figaro в публикации интервью с министром Лавровым является прямым доказательством того, что французские власти и общество никакой другой точки зрения, в частности, по России не приемлют и делают все, чтобы минимизировать возможность своей аудитории видеть российскую точку зрения на целый ряд вопросов двусторонних отношений и международной повестки. При этом пытаются обвинять в пропаганде представителей иностранных СМИ, в том числе и российских. Все это очень печально. Это манипуляция», — заявила Захарова.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в большом интервью для французских СМИ российский министр поднимал, в частности, темы международных отношений России со странами Евросоюза, прокомментировал обвинения западных стран в якобы вмешательстве в выборы.

Полный текст интервью был опубликован на официальном портале МИД РФ.