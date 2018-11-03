Эстония приступила к строительству газопровода в Финляндию

Таллин, 3 ноября. Эстония приступила к строительству газопровода Balticconnector в Финляндию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и инфраструктуры прибалтийского государства.

В Таллине надеются, что возведение газопровода положит начало созданию единого рынка, участником которого должна стать и Латвия. В Эстонии полагают, что таким способом удастся обеспечить стабильность цены на голубое топливо.

«В будущем не возникнет ситуация, когда поставщик продает газ некоторым странам по более выгодной цене, а другим как, к сожалению, раньше было с Эстонией и другими странам Балтии, по значительно завышенной», — сказала профильный министр Кадри Симсон.

По ее мнению, в будущем к проекту могут примкнуть также Польша и Литва.

Ранее эстонский депутат признала, что попытки Таллина остановить «Северный поток-2» обречены на неудачу. Об этом писала RT.