В «Единой России» назвали безответственными слова ярославского депутата об отмене пенсий

Москва, 3 ноября. Заместитель руководителя «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев прокомментировал заявление депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского об отмене пенсий в РФ и создании пенсионной системы по типу ОСАГО.

Ранее Петровский написал на своей странице в Facebook, что выступает за полную отмену пенсий в России.

В интервью РИА Новости Исаев подчеркнул, что заявления Петровского не являются единой позицией партии.

«Говорить такие вещи мог только безответственный человек», — отметил он.

Исаев обратил внимание на то, что пенсионная система в России уже сложилась, а выплата пенсий является важнейшей задачей государства.

Отметим, Петровский позднее разъяснил СМИ свою позицию. По его мнению, пенсионную систему можно организовать по типу страхования ответственности водителей автотранспорта ОСАГО и Каско.

Осенью в России стартовала пенсионная реформа, согласно которой пенсионный возраст был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. По предложению президента РФ Владимира Путина, были приняты смягчающие меры. В частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Как сообщала «Газета.ру», для комфортной адаптации россиян к новым параметрам предусмотрен плавный переходный период, который продлится в общей сложности 10 лет. В первые четыре года начиная с 2019-го возраст выхода на пенсию будет повышаться только на полгода в год, в следующие шесть лет с 2023-го шаг не изменится, однако повышение будет происходить по году в два года.