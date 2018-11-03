Сирия итоги недели 28 октября – 3 ноября: саммит в Стамбуле, контратака ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, Турция против курдов

Саммит РФ-Турция-Германия-Франция в Стамбуле 27 октября в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии, посвященная урегулированию ситуации в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ключевые вопросы восстановления Сирийской Арабской Республики после войны и примирения враждующих сторон. В ходе пресс-конференции по итогам саммита президент России Владимир Путин выразил общее мнение участников в том, что урегулирование в Сирии возможно только политико-дипломатическими средствами самих сирийцев при восстановлении единства страны. Россия рассчитывает, что конституционный комитет Сирии будет полностью согласован и начнет свою работу до конца текущего года. Российский президент напомнил, что создание демилитаризованной зоны в Идлибе является временной мерой и Россия рассчитывает, что Турция обеспечит в ближайшее время завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны. Путин также отметил, что Анкара делает все возможное по выполнению своих обязательств в рамках российско-турецкого соглашения о создании идлибской зоны деэскалации. Тем не менее, как заявил Владимир Путин, в случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи и будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации очага террористической угрозы.

Контрнаступление ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре Тем временем, на востоке Сирии вновь активизировались террористические бандгруппы «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). В воскресенье боевики ИГИЛ провели мощную контратаку на позиции Демократических сил Сирии в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Воспользовавшись песчаной бурей, террористы ИГ осуществили внезапное нападение на опорные пункты SDF южнее города Хаджин. Авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, не смогла прийти на помощь курдам, и в итоге «Демократические силы» лишились части кварталов ранее захваченных ими населенных пунктов Аль-Марашида и Ас-Суса, а также потеряли по меньшей мере 70 бойцов убитыми. Ситуацию усугубили проведенные в это же время налеты террористов на нефтяные поля Аль-Омар и Коноко, расположенные севернее основной зоны боев. Там исламисты безнаказанно убили не менее 25 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), охранявших месторождения. В социальных сетях курдские бойцы жалуются на отсутствие поддержки со стороны США, которые отвели из района восточного берега реки Евфрат тяжелую бронетехнику и артиллерию, а также в спешном порядке эвакуировало военных советников. В следующие несколько дней террористы ИГИЛ выбили курдских сепаратистов из района приграничного поселения Аль-Багуз и вплотную приблизились к сирийско-иракской границе, где вступили в бой с иракскими силами народной мобилизации «Хашд аш-Шааби». Таким образом, боевики ИГИЛ за несколько дней сумели вернуть под свой контроль территории, потерянные ими по меньшей мере полгода назад

Срыв гумпомощи в лагере «Рукбан» На этой неделе также разгорелся скандал, связанный с отправкой гуманитарной помощи сирийским беженцам, застрявшим в лагере для беженцев «Рукбан», расположенном в зоне влияния США у базы «Ат-Танф». Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко, планировавшаяся отправка гумконвоя вновь была отложена из-за действий американских сил. Причина в том, что войска Соединенных Штатов фактически отказались выполнять свои обязательства в рамках обеспечения безопасности в оккупированном ими 55-километровом районе на юге провинции Хомс. В результате в ООН официально заявили об отмене гуманитарной акции, сославшись на невозможность предоставления каких-либо гарантий безопасности. Официальный Дамаск вместе с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон ранее уже проделал серьезную подготовительную работу в целях создания всех необходимых условий для отправки колонны в «Рукбан». Тем не менее, несмотря на достигнутые договоренности, вынужденные переселенцы и жители оккупированных США территорий снова остались без гумпомощи.

Боевики готовят провокации с химоружием Также на этой неделе поступило сразу несколько тревожных сообщений о подготовке новых провокаций с химическим оружием на северо-западе Сирии. Как заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков, боевики «Джебхат ан-Нусры» и их сообщники в лице «Белых касок» снова были замечены в перевозке боевых отравляющих веществ по провинции Идлиб. О готовящейся провокации рассказал и руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко. Согласно его информации, в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо из города Джиср-аш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены емкости с отравляющими веществами. Вместе с химоружием в указанные населенные пункты прибыли несколько десятков членов организации «Белые каски», которые на месте начали постановочные съемки для провокации с химоружием. Савченко не исключает, что боевики после провокации предпримут попытку захватить город Телль-Рифат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн.

Новая операция Турции против курдов Между тем, в середине недели курдские радикалы вновь оказались под пристальным вниманием со стороны Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле заявил, что Анкара не допустит усиления курдских террористов из Рабочей партии Курдистана в любом регионе Сирии. Спустя несколько дней армия Турции обстреляла из артиллерии позиции курдских отрядов самообороны (YPG) на восточном берегу Евфрата в районе города Кобани. В ответ вооруженная коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF), костяк которой составляют отряды курдов, сообщила об уничтожении турецкого военного транспортного средства в районе сирийско-турецкой границы рядом с Кобани. Эксперты предполагают, что новая операция турецкой армии против курдских радикалов может начаться с минуты на минуту.