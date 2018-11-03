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Школьник отбился от педофила палкой в Пермском крае

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Школьник отбился от педофила палкой в Пермском крае

Пермь, 3 ноября. Школьник отбился от предполагаемого педофила палкой в городе Березняки Пермского края.

Злоумышленник приставал к ребенку, но 11-летний мальчик сумел оказать сопротивление, воспользовавшись палкой.

Следствие по данному делу завершено. Установлено, что противоправные действия были предприняты 19 августа. 46-летний житель Березняков пытался совершить в отношении мальчика действия сексуального характера, но получил отпор.

Кроме того, по версии правоохранителей, мужчина причастен к хищению спортивного инвентаря. Ему грозит тюремное заключение.

Накануне стало известно, что контролер изнасиловал ученицу второго класса в Московской области.  Предполагаемому злоумышленнику 48 лет. Подозреваемый в совершении преступления ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Автор: Сергей Свазовский
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