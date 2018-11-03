Пентагон готов приступить к операции по кибератаке на РФ в случае «вмешательства» в выборы

Вашингтон, 2 ноября. Хакерам из Пентагона дан «зеленый свет» для проведения кибероперации против российских компьютерных систем в том случае, если в интернет-пространстве со стороны РФ будет зафиксировано вмешательство в американские промежуточные выборы в Конгресс, заявили источники.

Как сообщает агентство Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Пентагон уже согласовал параметры операции с разведкой. Специалистам оборонного ведомства было дано указание «получить доступ к киберсистемам, если они посчитают, что это потребуется для осуществления плана как можно быстрее».

Американские власти уверены, что Москва якобы готова «прибегнуть к более агрессивному вмешательству буквально в первые же часы после открытия избирательных участков».

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что под кибератаки американских военных уже попали журналисты агентства. На личную почту и телефоны сотрудников ФАН поступают сообщения, в которых содержится требование не лезть в дела США.



В четверг сообщалось, что в руководстве США официально признались в попытках оказать давление на российских журналистов. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты «прямо сейчас проводят наступательные кибероперации». При этом он объяснил данную операцию необходимостью защитить выборы в стране от якобы иностранного вмешательства.

Редакция ФАН отмечает, что требование Кибернетического командования США «прекратить вмешиваться в дела других народов» выглядит вопиющей наглостью, в то время как США создали и оплачивают деятельность десятков организаций, которые действительно вмешиваются во внутренние дела других государств, включая Россию.