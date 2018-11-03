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Реактор первой плавучей атомной электростанции запустили в России

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Реактор первой плавучей атомной электростанции запустили в России

Мурманск, 3 ноября. Реактор первой плавучей атомной электростанции успешно запущен концерном «Росэнергоатом» в России 2 ноября.

Энергоблок призван обеспечить электричеством портовые города и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. Основные операции намечены на период с ноября до весны 2018 года.

ТАСС отмечает, что для подтверждения всех характеристик реактора испытания будут проведены во всех режимах. Сейчас энергоблок «Академик Ломоносов» загружается ядерным топливом в городе Мурманск. На следующий год его планируют отбуксировать в Певеку на Чукотке. Срок службы реактора составляет 40 лет, указывает ТАСС.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев али старт строительству первой атомной электростанции в Узбекистане. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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