Вашингтон назвал срок действия исключений из антииранских санкций для 8 стран 

Вашингтон, 3 ноября. Исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, сообщил журналистам спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

По словам Хука, исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана, продлятся 180 дней. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает возможность «выдачи дополнительных исключений в конце 180-дневого периода».

Хук дополнил, что цель Штатов «остается в том, чтобы свести к нулю импорт странами иранской нефти».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США в виде исключения разрешили восьми странам покупать нефть у Ирана. При этом он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

Как сообщала «Газета.ру», США согласились разрешить закупки иранской нефти Японии, Индии и Южной Корее. Переговоры также идут с Китаем.

В мае глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения с Ираном и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные.