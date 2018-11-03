«Бавария» предложила создать Суперлигу из лучших футбольных клубов Европы

Мюнхен, 3 ноября. Немецкий футбольный клуб «Бавария» выступил с инициативой создания Суперлиги, в состав которой войдут лучшие клубы Европы.

По мнению специалистов, после создания нового розыгрыша его участники могут покинуть национальные чемпионаты и отказаться от участия в Лиге чемпионов — самом престижном турнире континента.

Флагман немецкого футбола рассчитывает на участие в Суперлиге на постоянной основе «Манчестер Юнайтед», «Челси», Ливерпуля», Манчестер Сити», «Реала», «Барселоны», ПСЖ, «Ювентуса» и «Милана».

В ранге «гостей» «Бавария» видит такие команды как «Атлетико», «Марсель», «Боруссия», «Интер» и «Рома». Эти коллективы, в отличии от постоянных членов, не будут застрахованы от вылета.

Ранее защитник «Баварии» Рафинья вызвал недовольство болельщиков выбором костюма на Хеллоуин. Об этом писала Газета.ru.