«Где ты, Флойд?»: Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру в Instagram

Москва, 2 ноября. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к боксеру из Соединенных Штатов Флойду Мейвезеру посредством социальной сети Instagram.

«Где ты, Флойд?», — гласит запись российского спортсмена на Instagram-аккаунте.

Он добавил к посту хештег #27vs50. Очевидно, Нурмагомедов напомнил Мейвезеру о количестве одержанных ими побед на ринге. На счету американца 50 побед в 50 боксерских поединках. Нурмагомедов праздновал успех 27 раз в смешанных единоборствах. Россиянин также не знает горечи поражений.

Следует отметить, что переговоры между спортсменами продвигаются сложно. Мейвезер заявил о готовности драться в Лас-Вегасе. Нурмагомедов согласен на любой другой вариант. В Лас-Вегасе до сих пор не выполнили свои финансовые обязательства после боя против Макгрегора, сообщает Газета.ru.