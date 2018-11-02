Ярославский депутат предложил организовать страховую пенсию по примеру ОСАГО

Ярославль, 2 ноября. Депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии по старости в стране, предложив организовать пенсионную систему по образцу ОСАГО.

Петровский на своей странице в Facebook подчеркнул, что выступает против самого понятия «пенсионный возраст» и структуры Пенсионного фонда. По его мнению, должна существовать только пенсия по инвалидности.

В интервью «Коммерсанту» депутат уточнил, что придерживается идеи о том, что каждый россиянин должен откладывать на старость. При этом он назвал дискриминацией ситуацию, при которой «человек в 54 года работоспособный, а в 55 — неработоспособный».

«Если человек работоспособен, то только он должен определять, когда он работает, до какой поры он работает»,— подчеркнул единоросс.

В интервью РБК политик также обратил внимание на то, что проблему усугубляют неплательщики налогов, которые не пополняют бюджет, но при этом получают социальные льготы « в полном объеме».

«Это рвет страну на части», — заявил депутат.

Петровский предложил организовать пенсионную систему по принципу страхования ответственности водителей автотранспорта ОСАГО и Каско, а также разрешить россиянам самим определять возраст, в котором они готовы уйти на пенсию.

«Никто не мешает создать пенсионный полис и оплачивать его, исходя из той суммы, которую гражданин хочет получать в будущем», — считает Петровский.

Пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин этой осенью, сообщали «Известия». Переход на новую пенсионную систему будет осуществляться постепенно. По предложению президента РФ Владимира Путина, были приняты смягчающие меры, которые сделают этот переход проще.