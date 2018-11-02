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Экономика

Ярославский депутат предложил организовать страховую пенсию по примеру ОСАГО

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Ярославский депутат предложил организовать страховую пенсию по примеру ОСАГО

Ярославль, 2 ноября. Депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии по старости в стране, предложив организовать пенсионную систему по образцу ОСАГО.

Петровский на своей странице в Facebook подчеркнул, что выступает против самого понятия «пенсионный возраст» и структуры Пенсионного фонда. По его мнению, должна существовать только пенсия по инвалидности. 

В интервью «Коммерсанту» депутат уточнил, что придерживается идеи о том, что каждый россиянин должен откладывать на старость. При этом он назвал дискриминацией ситуацию, при которой «человек в 54 года работоспособный, а в 55 — неработоспособный».

«Если человек работоспособен, то только он должен определять, когда он работает, до какой поры он работает»,— подчеркнул единоросс. 

В интервью РБК политик также обратил внимание на то, что проблему усугубляют неплательщики налогов, которые не пополняют бюджет, но при этом получают социальные льготы « в полном объеме». 

«Это рвет страну на части», — заявил депутат.

Петровский предложил организовать пенсионную систему по принципу страхования ответственности водителей автотранспорта ОСАГО и Каско, а также разрешить россиянам самим определять возраст, в котором они готовы уйти на пенсию. 

«Никто не мешает создать пенсионный полис и оплачивать его, исходя из той суммы, которую гражданин хочет получать в будущем», — считает Петровский.

Пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин этой осенью, сообщали «Известия». Переход на новую пенсионную систему будет осуществляться постепенно. По предложению президента РФ Владимира Путина, были приняты смягчающие меры, которые сделают этот переход проще. 

Автор: Олеся Волкова
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