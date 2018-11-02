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Опубликовано видео учений Украины возле Крыма

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Опубликовано видео учений Украины возле Крыма

Херсон, 2 ноября. Опубликована видеозапись учений, которые украинские вооруженные силы проводят в Херсонской области недалеко от Крыма. Кадры обнародованы телеканалом «1+1».

Учения проводятся на полигоне Ягорлык у границы с Россией возле Крыма. В сюжете можно увидеть пуски ЗРК «Оса-АКМ». В учениях принимали участие подразделения ПВО, а также зенитно-ракетные украинские войска.

Киевские власти заявляют, что их действия в полной мере соответствуют нормам международного права. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов отметил, что целью учения является отработка системы ПВО. Турчинов заявил также о необходимости поиска путей модернизации украинских ЗРК.

Накануне Газета.ru сообщала о планах киевских властей провести учения недалеко от границы с Российской Федерацией возле Крыма.

Автор: Сергей Свазовский
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