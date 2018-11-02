Порошенко намерен встретиться в Турции с Варфоломеем 

Киев, 2 ноября. Президент Украины Петр Порошенко отправился в Турцию, где намерен провести встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Луценко в эфире телеканала «Интер» уточнила, что Порошенко уже отправился в Турцию с рабочим визитом. Здесь состоится его встреча с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«И обязательно заедет к Вселенскому патриарху для того, чтобы его поблагодарить за позицию по томосу», — добавила она.

Киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине надеются до конца текущего года получить томос об автокефалии от Константинополя, но томос может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого могут выбрать в ходе «объединительного собора» православных церквей на Украине. В настоящее время дата такого собора не определена, сообщала «Газета.ру». Впрочем, каноническая УПЦ заявила, что не планирует принимать участие в этом мероприятии.

После решения Константинополя начать предоставление автокефалии Украине Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

В четверг депутат украинской Рады Вадим Новинский заявил, что процесс формирования на Украине неканонической УПЦ необходим лишь для того, чтобы Порошенко использовал его в своей предвыборной кампании. При этом он подчеркнул, что политики ни в коем случае не должны вмешиваться в дела церкви.

Ранее «Известия» отмечали, что религиозный кризис на Украине приобретает все более причудливые очертания, поскольку многие влиятельные украинцы один за другим уходят в нетрадиционное христианство, сектантство и даже язычество. По данным издания, к язычникам так или иначе относятся большинство боевиков правого толка на Украине, которые еще до майдана конфликтовали с православной церковью. Оплот язычества — так называемый добровольческий батальон «Азов».