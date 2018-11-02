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Песков: Встреча в «нормандском формате» в Париже не планируется

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Песков: Встреча в «нормандском формате» в Париже не планируется

Москва, 2 ноября. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча в так называемом «нормандском формате» в Париже сейчас не планируется.

«В настоящее время таких планов нет», цитирует РИА Новости.

«Нормандским форматом» принято называть группу из четырех государств, созданную для урегулирования конфликта в Донбассе. Она объединяет лидеров Украины, России, Франции и Германии. Первая встреча «нормандской четверки» прошла во французском Бенувиле в июне 2014 года.

Москва акцентирует внимание на необходимости контроля над выполнением уже достигнутых договоренностей, указывает не бездействие киевских властей в этом направлении.

Возможность очередной встречи в «нормандском формате» обсуждалась и в сентябре 2018 года. Однако глава МИД РФ заявил, что мероприятие стало бы кощунством после гибели главы ДНР Александра Захарченко, напоминает Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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