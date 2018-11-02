Трамп анонсировал санкции в духе «Игры престолов»

Вашингтон, 2 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана, сделав аллюзию на известный американский сериал «Игра престолов». Соответствующую запись глава США опубликовал во социальной сети Twitter.

«Санкции близко», — подписал Трамп собственное фото крупным планом, перефразируя слоган «Игры престолов», звучавший как «Зима близко».

Накануне о будущих санкциях против Ирана рассказал также глава министерства финансов США Стивен Мнучин. По его словам, ограничительные меры затронут более 700 предприятий государства. При этом Вашингтон заявил, что не желает вредить друзьям и партнерам антииранскими санкциями, передает Газета.ru. США сделали исключение из санкций против Ирана для восьми стран.