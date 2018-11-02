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Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Сирии и военные связи

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Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Сирии и военные связи

Вашингтон, 2 ноября. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акароом ситуацию в Сирийской Арабской Республике, а также военные связи двух государств. Беседа прошла в телефонном режиме, сообщает Anadolu.

Издание отмечает, что стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом.

Следует отметить, что отношения между Вашингтоном и Анкарой заметно ухудшились из-за поддержки, которую американцы оказывают курдам в Сирии.

В частности, власти Турции неоднократно выражали обеспокоенность присутствием вооруженного формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) у своих границ. Анкара считает эту организацию террористической. После неоднократных предупреждений, Турция начала военную операцию на северо-западе Сирийской Арабской Республики.

Автор: Сергей Свазовский
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