Депутаты Рады через КС Украины пытаются оспорить введение санкций против телеканалов

Киев, 2 ноября. Депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» оспорили в Конституционном суде Украины инициативу парламента о введении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne, сообщает пресс-служба суда.

Согласно документам, в суд 2 ноября обратились 49 депутатов «Оппозиционного блока». Они потребовали проверить на соответствие Конституции постановление Верховной рады «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», принятое 4 октября.

Ранее Рада предложила Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) применить санкции к телеканалам «112 Украина» и NewsOne, которых депутаты обвинили в «пропаганде государства-агрессора». Проект был принят 5 октября.

По мнению представителей «Оппозиционного блока», введение санкций против СМИ будет автоматически означать введение цензуры в стране, что чревато ликвидацией свободы слова. Депутаты просили международных партнеров оценить действия своих коллег, однако Рада отказалась отменять постановление.

Ранее вице-президент Европарламента Хейди Гаутали заявила, что намерена лично проследить за ситуацией вокруг украинских телеканалов и оказать поддержку в борьбе за свободу слова.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, депутат Рады Юрий Павленко назвал решение своих коллег о введении санкций в отношении телеканалов «цензурой». Он подчеркнул, что данная инициатива не что иное, как попытка «зачистки информационного пространства». При этом он добавил, что санкции против украинских телеканалов дискредитируют страну, «которую считают демократической».

Отметим, под прикрытием борьбы с пророссийскими СМИ Украина неоднократно препятствовала деятельности журналистов. В начале сентября депутат от «Народного фронта» Максим Бурбак с трибуны Верховной рады заявил, что «информационные войска Кремля», замаскированные под свободные СМИ на Украине, необходимо остановить. По его словам, каждое работающее на Украине СМИ обязано указывать источники финансирования, сообщали «Известия». Депутат также предложил наказывать журналистов за отрицание «российской агрессии».

В прошлом году Киев ввел санкции против нескольких российских СМИ, в числе которых РБК, телеканал «Звезда», Первый канал, «Россия 24», «РТР-Планета». В мае этого года ограничительные меры распространились на МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина.

После госпереворота в стране в 2014 году Киев многократно устраивал нападки на российских журналистов. Самыми громкими случаями стали арест и обыски в офисе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, гонения на редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву, задержанного в Киеве летом прошлого года. Журналиста Василия Муравицкого обвинили в госизмене за публикации в СМИ.