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Актер Болдуин задержан после драки за парковочное место в Нью-Йорке

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Актер Болдуин задержан после драки за парковочное место в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 2 ноября. Актер Алек Болдуин задержан после драки за парковочное место в районе Манхэттэн города Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местных правоохранителей.

По данным телеканала, инцидент произошел в Вест-Виллидже недалеко от жилища Болдуина. Актер не поделил со своим неприятелем парковочное место и нанес ему удар. Другие подробности инцидента к настоящему моменту неизвестны.

Накануне Газета.ru сообщала о драке между народным депутатом Украины Олегом Мусием и главой организации «Пациенты Украины» Дмитрием Шерембеем на канале «Прямой», который связывают с президентом Украины Петром Порошенко.

Участники дискуссии начали со взаимных оскорблений. Шерембей назвал собеседника коррупционером, Мусий обвинил Шерембея во лжи и манипуляциях. Затем они пустились в рукопашною.

Автор: Сергей Свазовский
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