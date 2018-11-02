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Сирия: двое военнослужащих погибли при обстреле боевиков

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Сирия: двое военнослужащих погибли при обстреле боевиков

Дамаск, 2 ноября. Двое сирийских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения в результате  обстрела со стороны боевиков, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать действующий на всей территории Сирии режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки были зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов провинции Латакия и четырех районов города Алеппо.

По данным Центра по примирению, жертвами обстрелов стали двое военнослужащих вооруженных сил Сирии. Еще 13 солдат получили ранения. В ЦПВС добавили, что среди мирных жителей никто не пострадал.

Автор: Олеся Волкова
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