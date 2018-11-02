Следующим должен быть Коротков: аналитик прокомментировал задержание военного эксперта Неелова

В Москве по подозрению в государственной измене задержан российский военный эксперт Владимир Неелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.

«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО «Лефортово», — отметил собеседник агентства.

Военному аналитику инкриминируется совершение преступления по ст. 275 УК РФ «Госизмена». По предварительным данным, он передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Неелову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Источник уточнил, что Неелов отказался от адвоката.

По мнению независимого политического аналитика Александра Асафова, в России сложилась серьезная проблема с настоящими военными и политическими экспертами. Дело в том, что среди действительно разбирающихся людей появилось много тех, кто на деле экспертом и не является.

«Мне известно несколько десятков военных аналитиков, но наверно лишь пять из них действительно являются экспертами. Это люди, которые работали на различных театрах военных действий, или рядом с конфликтами. То есть эти люди в прошлом сами военные, они глубоко исследуют ВПК. Однако мы видим, что сама экспертиза — и военная, и политическая, и военная в силу специфики и тематики — деградирует. Да, такие новости, как задержание за госизмену военного эксперта, всегда будоражат. Но я бы обратил внимание не на это, я бы обратил внимание на то, как военные эксперты используют в роли информаторов очень странных людей», — поясняет собеседник ФАН.

По словам Александра Асафова, случается так, что информаторы попросту выдумывают какую-то информацию, которая в информационном пространстве начинает обсуждаться всерьез. При этом настоящие военные эксперты, знакомые с ситуацией, просто разводят руками.

«А соответственно эти эксперты продолжают нас удивлять собственными «расследованиями», составленными из нарезки каких-то роликов на YouTube, либо предположениями того, что Россия при помощи тектонического оружия собирается уничтожить Йеллоустон и т.д. Среди «экспертов» есть и специалисты по «российской агрессии», которые в свободное от экспертизы время переодеваются в женские одежды и в таком виде наслаждаются своими фотографиями в Интернете. Среди них есть и те, кто просто выдумывает какие-то расследования, о том, что их преследуют злоумышленники, что их секретных информаторов, тоже преследуют и похищают, оставляя от них один ботинок и несколько мобильных телефонов», — продолжает эксперт.

И все это в итоге оказывается «уткой». В данном случае подразумевается дело Дениса Короткова, который в своем «расследовании» сообщал о «грязной работе», которую его «информатор» якобы выполнял по заказу российского предпринимателя Евгения Пригожина.

«И вот такими «экспертами» тоже, на мой взгляд, должны заниматься службы. Пусть они и не разглашают стратегическую либо засекреченную информацию, потому что ее у них нет, но они наносят существенный репутационный ущерб стране. Они помогают нашим политическим оппонентам, в том числе находить абсурдные основания для введения реальных санкций. Я имею ввиду дело о предполагаемом отравлении Скрипалей», — говорит Асафов.

При этом стоит отметить, что для доказательства своих, зачастую абсурдных теорий, такие эксперты, как Коротков, не только сами фабрикуют доказательства, но и публикуют, например персональные данные людей, непричастных к военным конфликтам.

«Они выдают этих людей за реальных участников конфликтов, сами выдумывают за них обвинения, какие-то истории. Это, конечно же, преступления, которые тоже нужно расследовать. Как расследуется утечка данных по предполагаемым отравителям Скрипалей. Кто-то ведь данные паспортов публиковал. Так же стоит расследовать, почему некоторые «журналисты-военные эксперты» публикуют персональные данные людей», — заключил Асафов.

Причем публикуемые в Интернете сведения таких «экспертов» могут содержать множество важных документов: фотографии добровольцев, копии паспортов погибших, анкетные данные и т.д. Помимо того, что эта информация могла попасть в руки иностранных спецслужб, доступ к ней могли получить и террористы, которые бы пожелали мести для их семей. По словам независимого аналитика Алексея Филиппова, Коротков также должен понести наказание, причем, возможно, по такой же статье, как и Неелов.

«Действительно, следующим должен быть Коротков. Для него слава важнее жизней россиян, которые могут стоять на защите интересов страны и жизней всех россиян», — говорит эксперт.

Напомним, в начале октября сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков заявил в полицию об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. Последний рассказывал «журналисту» о «грязной работе», которую якобы выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили Амельченко в розыск, но через какое-то время он сам явился в полицию и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

Чуть позже выяснилось, что Коротков сам предложил Амельченко заработать. Ему посулили 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный Коротковым. То есть «информатор» Короткова сам явился в полицию и дал показания против журналиста.