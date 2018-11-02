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Трамп с супругой досрочно проголосовали на промежуточных выборах в конгресс

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Трамп с супругой досрочно проголосовали на промежуточных выборах в конгресс

Нью-Йорк, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, Дональд и Мелания Трамп досрочно проголосовали в Нью-Йорке, где они зарегистрировались как избиратели несколько недель назад. Благодаря досрочному голосованию Дональд Трамп и его супруга смогут остаться в Вашингтоне в день всеобщего голосования, который пройдет 6 ноября.

Стоит отметить, что американские избиратели активно пользуются системой досрочного голосования. К настоящему моменту на промежуточных выборах в США проголосовали более 20 миллионов американцев.

Автор: Артем Никулин
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