Трамп с супругой досрочно проголосовали на промежуточных выборах в конгресс

Нью-Йорк, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным издания, Дональд и Мелания Трамп досрочно проголосовали в Нью-Йорке, где они зарегистрировались как избиратели несколько недель назад. Благодаря досрочному голосованию Дональд Трамп и его супруга смогут остаться в Вашингтоне в день всеобщего голосования, который пройдет 6 ноября.

Стоит отметить, что американские избиратели активно пользуются системой досрочного голосования. К настоящему моменту на промежуточных выборах в США проголосовали более 20 миллионов американцев.