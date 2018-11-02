Житель Архангельска забил до смерти молотком жаловавшуюся на домашнее насилие подругу

Архангельск, 2 ноября. Ранее судимый 36-летний житель Архангельска, жестоко убивший свою 34-летнюю сожительницу, приговорен к 18 годам колонии особого режима по решению Архангельского областного суда. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления СК РФ.

По данным следствия, злоупотреблявший спиртным мужчина систематически избивал свою подругу и издевался над ней с октября 2016 года по июль 2017 года. 23 июля прошлого года он жестоко убил ее. Мужчина нанес ногами, руками, молотком и табуретом 115 ударов по голове, пояснице, животу, груди, спине женщины. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На допросе преступник заявил, что не хотел никого убивать и лишь частично признал вину. В результате суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК), угрозах убийством (часть 1 статьи 119 УК) и истязании (часть 1 статьи 117 УК).

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, жертва домашнего насилия не раз жаловалась в полицию на жестокого сожителя, однако ей отказывали в возбуждении уголовного дела, никакой реакции на происходящее не было. После смерти женщины против участкового было возбуждено уголовное дело о халатности, виновные полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Кировский суд Уфы принял решение арестовать всех фигурантов резонансного дела об изнасиловании дознавателя полицейскими в Башкирии.