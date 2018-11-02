The Beatles выпустили новый клип на песню 50-летней давности

Москва, 2 ноября. В Сети опубликован новый клип легендарной британской группы The Beatles на песню Glass Onion. Выход клипа приурочен к 50-летию выхода двойного релиза White Album («Белый альбом»).

Клип к песне Glass Onion создан и из редких фотографий, на которых запечатлены участники «ливерпульской четверки». Над созданием клипа работал Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, который является автором обложки для White Album.

Выход «Белого альбома» состоялся в 1968 году. Он стал десятым студийным альбомом The Beatles, а также единственным двойным релизом группы. Альбом более двух месяцев возглавлял хит-парад Billboard, а также 22 недели продержался в британском рейтинге UK Albums Chart.