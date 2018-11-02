Туск проведет переговоры с Порошенко в Хельсинки
Брюссель, 2 ноября. 8 ноября в Хельсинки состоится встреча главы Европейского совета Дональда Туска с украинским президентом Петром Порошенко. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Евросовета.
Последняя встреча Туска и Порошенко прошла на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Тогда стороны обсудили тему Азовского моря.
7-8 ноября в Хельсинки состоится съезд «Европейской народной партии» — крупнейшей партии Европы. Участники съезда могут избрать единого кандидата, который возглавит список партии на выборах в Европейский парламент весной следующего года.
В настоящее время претендуют на выдвижение бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и нынешний глава фракции «народников» в ЕП Манфред Вебер.