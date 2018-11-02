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Туск проведет переговоры с Порошенко в Хельсинки

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Туск проведет переговоры с Порошенко в Хельсинки

Брюссель, 2 ноября. 8 ноября в Хельсинки состоится встреча главы Европейского совета Дональда Туска с украинским президентом Петром Порошенко. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы Евросовета.

Последняя встреча Туска и Порошенко прошла на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Тогда стороны обсудили тему Азовского моря.

7-8 ноября в Хельсинки состоится съезд «Европейской народной партии» — крупнейшей партии Европы. Участники съезда могут избрать единого кандидата, который возглавит список партии на выборах в Европейский парламент весной следующего года.

В настоящее время претендуют на выдвижение бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и нынешний глава фракции «народников» в ЕП Манфред Вебер.

Автор: Тимур Румянцев
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