Facebook разместил фейковую политическую рекламу ИГ

Москва, 2 ноября. Facebook в преддверии промежуточных выборов в США заявил, что якобы делает все возможное для борьбы с политической рекламой. Каждое политическое объявление, размещенное в Сети, сопровождается указанием того, кто ее оплатил.

Компания создала оперативный штаб для распознавания фейков. Как заявили в компании, политическую рекламу нельзя будет разместить без тщательной двухфакторной аутентификации.

Однако оказалось, что обойти аутентификацию не составляет труда. Так, пользователям удалось разместить рекламу, якобы оплаченную Майком Помпео или даже ИГ1 (организация запрещена в РФ).

«Меры безопасности не идеальны – мы не сможем остановить всех, кто пытается обмануть систему, — но мы значительно усложнили им задачу и продолжим совершенствоваться», — приводит слова представителей компании RT.

Однако с момента заявления ситуация не изменилась. Компания продолжает контролировать политические публикации, выбирая, какие из них настоящие, а какие – фейк. Таким образом, Facebook превратился в инструмент цензуры, ограничивающий свободу слова, а выбор делают сотрудники компании, чьи навыки вызвают сомнение.

1 Организация запрещена на территории РФ.