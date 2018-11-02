Террористы ИГ взяли на себя ответственность за атаку на христиан в Египте

Москва, 2 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за атаку на автобус с христианскими паломниками в Египте. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление террористов.

По данным агентства, группировка взяла на себя ответственность за атаку на автобус, однако не предоставила каких-либо доказательств, подтверждающих их участие.

Минувшим вечером в Египте произошло вооруженное нападение на автобус с христианскими паломниками. Автобус с паломниками следовал в монастырь Святого Самуила, который расположен в египетской провинции эль-Минья.

Террористы заблокировали дорогу внедорожником, а затем расстреляли автобус из автоматического оружия. В результате атаки погибли семь человек. Среди погибших есть дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.