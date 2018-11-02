Власти Сирии согласились работать с новым спецпосланником генсека ООН

ООН, 2 ноября. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сообщил о готовности сирийского правительства работать с новым специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Он отметил, что лично с норвежским дипломатом не знаком, однако российская сторона дала согласие на его назначение. С ним готово работать и правительство САР, отметил Небензя.

Постпред РФ выразил надежду, что Педерсен во время своей работы продемонстрирует дипломатичность, объективность, беспристрастность, а также творческий подход к усилиям по сирийскому урегулированию, передает ТАСС.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов сообщил, что РФ продолжит консультации по созданию конституционной комиссии САР со Стаффаном де Мистурой, который в конце ноября покидает должность спецпосланника ООН по Сирии.