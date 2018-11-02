Меланья Трамп не будет сопровождать супруга в ходе предвыборной кампании

Вашингтон, 2 ноября. Супруга президента США Меланья Трамп не будет сопровождать мужа в поездках и встречах, запланированных на период до проведения промежуточных выборов. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм в комментарии CNN.

Как сообщила Гришэм, первая леди не намерена участвовать в предвыборной кампании из-за плотного графика. Она присоединится к супругу во время торжества во Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Трамп еженедельно проводит до 11 мероприятий в регионах в рамках кампании. Его сопровождают не только представители Белого дома и правительства, но и его дети — дочь Иванка и сыновья Дональд и Эрик.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будут переизбраны 35 сенаторов и все 435 членов нижней палаты.