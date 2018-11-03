Сирия, 3 ноября. Иракская армия пытается предупредить возможное просачивание бандгрупп ИГ1 из Дейр-эз-Зора. Курды провели очередную серию арестов мирных жителей в Ракке. Отряды SDF**** понесли серьезные потери ранеными и убитыми в результате атак ополченцев-арабов на северо-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под минометными обстрелами боевиков-исламистов в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы.

Курды: несут серьезные потери ранеными и убитыми в результате атак ополченцев-арабов в северо-восточной части Сирии; провели очередную серию арестов гражданских лиц в городе Ракка.

Армия Ирака: пытается предупредить возможное просачивание бандгрупп ИГ из провинции Дейр-эз-Зор путем усиления мер безопасности на границе с САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Командование вооруженных сил Ирака намерено значительно усилить меры безопасности на границе с Сирией, прежде всего — на участке от населенного пункта Багуз Тахтани на юге Дейр-эз-Зора до деревни Ат-Тавиль на западе иракской провинции Аль-Анбар, в целях недопущения проникновения бандформирований «Исламского государства»1, передает информагентство Iraqi News. Для этого также будут задействованы бойцы-ополченцы из отрядов «Хашд аш-Шааби». В последние дни террористам ИГ удалось расширить зону влияния на юго-востоке сирийского Дейр-эз-Зора, несмотря на многочисленные попытки курдских Демократических сил Сирии (SDF) и США подавить анклав джихадистов в районе Хаджина. Вместо этого под контроль ИГИЛ1, напротив, вернулся ряд поселений на восточном побережье Евфрата, также у исламистов вновь появился выход к сирийско-иракской границе. Между тем курды, в свою очередь, передислоцировали основную часть сил из этого региона на север САР и объявили о приостановке борьбы с ИГ.

Провинция Ракка

Местные формирования, связанные с арабскими племенами Заевфратья и состоящие преимущественно из местных мужчин, которые выступают против курдской оккупации на северо-востоке САР, продолжают операции против «Демократических сил» в Ракке. Так, по информации местного медиа-центра Raqqa24, ополченцы атаковали очередной блокпост SDF на окраине города. Сообщается о нескольких раненых и уничтоженных курдских радикалах, точные сведения об их количестве пока устанавливаются.

Тем временем так называемая курдская полиция «Асайиш» не прекращает рейды по домам мирных граждан с целью ареста всех лиц, причастных, по мнению SDF, к организации и проведению атак против «Демократических сил». Согласно сведениям News Turk, в административном центре региона в ходе последних налетов курдов были задержаны больше десяти человек арабского происхождения. Причем большинство из них, как и обычно, не участвовали в планировании или непосредственно самих нападениях на позиции SDF и являются обычными мирными жителями, подчеркивают местные наблюдатели.

Провинция Хама

Опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама и близлежащие мирные районы подверглись обстрелам боевиков-исламистов. Огонь, преимущественно из крупнокалиберных минометов, велся со стороны населенного пункта Аз-Зияра по району поселка Санджека. Как утверждает подконтрольный джихадистам канал в Twitter (@QalaatAlMudiq), в результате ударов были ранены двое военнослужащих правительственных войск САР, однако эта информация нуждается в проверке. О возможных жертвах среди гражданского населения данный ресурс ничего не сообщает. Предполагается, что обстрелы были проведены террористами объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***. Часть бандгрупп этой организации отказались от соблюдения условий российско-турецкого Меморандума, предполагающего отвод сил из буферной зоны в районе «Большого Идлиба».

Провинция Хасака

Группы арабов-ополченцев вновь атаковали патрульный конвой Отрядов народной самообороны (YPG) на участке магистрали между городами Аш-Шаддади и Хасака, сообщают источники агентства Al Manar News. Несколько курдских бойцов в ходе столкновений получили ранения. В последнее время борющиеся с незаконным присутствием YPG и США отряды все чаще совершают нападения в этом районе, так как по этим дорогам регулярно перемещаются военные колонны курдов и американцев с крупной военной базы коалиции Соединенных Штатов у Аш-Шаддади. Подобные атаки участились и в других районах Северо-восточной Сирии, поскольку, как отмечают местные активисты, арабское население, которое составляет подавляющее большинство в регионе, устало терпеть произвол курдских главарей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)