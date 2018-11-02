Появились подробности ДТП в Тюмени, где в толпу пешеходов въехала иномарка

Тюмень, 2 ноября. Девушка-водитель, сбившая пешеходов в Тюмени, была трезвой, о чем рассказали в областном УГИБДД.

Как стало известно, на ее автомобиле была установлена зимняя резина, сама 20-летняя девушка находилась в трезвом состоянии. Ее стаж вождения составляет два года, передает ТАСС.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фото с места ДТП, которое произошло вечером на улице Герцена. Hyundai не вписался в поворот, снес ограждения и въехал прямо в толпу пешеходов, в результате серьезные травмы получили четыре человека. В настоящее время они находятся в больнице.