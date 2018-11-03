Сирия, 3 ноября. Бывший склад террористов ИГ1 с оружием американского производства был найден в Дейр-эз-Зоре. ВС Турции заняли деревню Умм Аль-Джулуд на северо-востоке Алеппо. Курды организовали антитурецкий митинг в Лондоне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков ИГ с оружием американского производства в Дейр-эз-Зоре; продолжили разведывательную операцию в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявляли об атаке на позиции САА на юго-востоке Сирии.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в Джиср Аш-Шугуре на юге Идлиба; продолжила обстреливать позиции САА в Хаме и Идлибе; задержала одного из местных депутатов на севере Хамы.

Курды: организовали антитурецкий митинг в Великобритании; потеряли деревню Умм Аль-Джулуд в северо-восточной части Алеппо; лишились двух журналистов ANHA News во время перестрелок с турками на севере Ракки; продолжают принудительную мобилизацию в Хасаке.

ВС Турции: вели огонь по опорным пунктам курдских отрядов на сирийско-турецкой границе; организовали встречу с протурецкими отрядами в Алеппо; перебросили войска к окраинам Хасаки.

Международная коалиция: направила военный конвой в северную часть Алеппо.

Провинция Алеппо

В северо-восточной части провинции в минувшие сутки вновь отмечались столкновения между «Демократической армией Сирии»**** (SDF) и вооруженными силами Турции. Анкара продолжила наращивать боевую мощь у границ с САР. Кроме того, делегаты страны прибыли на позиции боевиков протурецких вооруженных формирований, дабы призвать их к началу подготовки к военной операции по зачистке северных районов Сирии, оккупированных курдами. Об этом сообщал Twitter-канал (VivaRevolt).

Под обстрелом турецких подразделений накануне оказались населенные пункты Шарихли-Фаукани и Кур Али, расположенные недалеко от Кобани. Более того, армия Турции заняла поселение Умм Аль-Джулуд к западу от Манбиджа. Согласно данным военного источника в Twitter (zana_med), боевые вылеты в приграничной зоне возобновила турецкая авиация. Чтобы препятствовать развитию вооруженного конфликта, Соединенные Штаты направили военный конвой на север Алеппо, однако стычки между противниками не прекратились.

В Лондоне прошли митинги курдского населения, передает информагентство Al Masdar News. Демонстранты, собравшиеся у штаб-квартиры BBC, потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить снабжать турок оружием и побудить Анкару отказаться от столкновений с сирийскими курдами. Притом отмечалось, что протестующие вели шествие с флагами Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической многими государствами, а также со знаменами Отрядов народной самообороны (YPG), которые по мнению турецких властей непосредственно связаны с РПК.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня стало известно о том, что боевики «Исламского государства» перегруппировали свои отряды, намереваясь продолжить контрнаступление на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в юго-восточной части региона. По данным военного источника в сети Twitter (VivaRevolt), по мере того как курды отступают в направлении сирийско-турецкой границы, боевики продолжают продвигаться, захватывая ранее подконтрольные SDF территории. Напомним, представители SDF заявили о необходимости передислоцировать войска на север САР после того, как вооруженные силы Турции возобновили обстрелы в приграничной зоне.

Во второй половине дня поступали сообщения о том, что джихадисты предприняли попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Абу Кемаля, тем не менее подтверждения данная информация так и не получила.

В районе города Меядин правительственными войсками был обнаружен крупный склад с вооружением и боеприпасами, принадлежавший джихадистам «Исламского государства». Согласно информации агентства новостей SANA News, в нем содержалось большое количество оружия американского производства.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб в течение дня продолжились вылазки подпольных групп «Исламского государства». Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1*** столкнулись с террористами «спящих ячеек» недалеко от населенного пункта Сармин к востоку от административного центра провинции. В ходе вооруженного противостояния обе стороны понесли потери в живой силе. Также поступала информация о взрыве в городе Джиср Аш-Шугур, организаторами которого предположительно являются джихадисты террористической группировки. Никаких данных о жертвах взрыва до сих пор не поступало.

У границы с Хамой не утихали стычки между правительственной армией и боевиками вооруженной оппозиции. По сведениям агентства новостей Al Masdar News, на оккупированных джихадистами территориях продолжилась разведывательная операция Сирийской арабской армии (САА). Агенты САА передавали данные о местоположении отрядов и военных объектов противника.

Провинция Хама

На протяжении суток на севере провинции фиксировались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных группировок. Новостной портал Al Masdar News передавал, что в результате провокационных обстрелов исламистов в долине Аль-Габ на линии разграничения сил сторон, войска САР лишились нескольких проасадовских бойцов. Это вынудило САА открыть ответный огонь по укреплениям противника вблизи населенных пунктов Мааркаба и Атшан.

В населенном пункте Мурек джихадистами «Тахрир Аш-Шам» был арестован один из депутатов местных органов власти, местонахождение которого до сих пор неизвестно. Об этом заявляло агентство новостей SOHR. Предполагается, что задержанный выказывал приверженность законному правительству, за что и попал под арест.

Провинция Ракка

В северной части Ракки накануне были застрелены два журналиста новостного портала ANHA News, подконтрольного курдским силам. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (ameddicleT), корреспонденты погибли под перекрестным огнем турецких вооруженных сил и отрядов «демократической армии» у населенного пункта Мунбатих. Вечером также стало известно о ранении одного из курдских бойцов. Напомним, двумя днями ранее в ходе перестрелки пострадала и позже скончалась десятилетняя девочка.

Провинция Хасака

В течение дня турецкая армия продолжила стягивать свои подразделения к сирийско-турецкой границе. Как передавал в сети Twitter военный источник (syrian20166), дополнительные отряды вооруженных сил Турции прибыли в район пограничных населенных пунктов Ад-Дербасия и Рас Аль-Айн, занимаемых «Демократической армией Сирии» (SDF). Кроме того, турецкие войска продолжили вести бои с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в соседнем Ираке. По данным интернет-портала Al Masdar News, не менее шести курдских радикалов были убиты во время столкновений.

В свою очередь курдские отряды возобновили принудительную мобилизацию населения. Так, в городе Тель-Халаф вблизи Рас-Аль-Айна были задержаны несколько человек призывного возраста, которые будут направлены на фронт. Таким образом, курды рискуют в очередной раз столкнуться с недовольством местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)