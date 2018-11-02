Сирия, 2 ноября. Более 700 беженцев из Ливана и Иордании вернулись на территорию САР. ВС Турции заявили об уничтожении шести террористов РПК на севере Ирака. Один из курдских бойцов был ранен во время обстрела турок в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: не прекращают вести перестрелки с боевиками «Ан-Нусры»*** на севере Хамы и на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести бои с неизвестными джихадистами восточнее Идлиба.

Курды: потеряли одного из бойцов раненым в результате обстрела турецких ВС на севере провинции Хасака.

Международная коалиция: осуществила авианалеты на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: заявили об уничтожении шести радикалов РПК в северной части Ирака.

Провинция Дамаск

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что более 700 сирийских граждан вернулись на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из ливанских и иорданских лагерей для беженцев в течение последних 24 часов. Этому способствовали скоординированные усилия трех государств, а также работа российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, о создании которого стало известно в июле. Напомним, представители Центра занимаются организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустройством перемещенных лиц. Как сообщалось ранее, провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск, куда в первую очередь возвращаются мирные жители, были полностью освобождены от оккупации боевиков вооруженной оппозиции к концу июля.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона возобновились бомбардировки ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (baladinetwork), авиация международного альянса проводит боевые вылеты в так называемом Хаджинском кармане. Никакой информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. Напомним, авианалеты американских ВВС, нередко приводят к гибели мирных жителей, в то время как радикалы террористической группировки зачастую остаются нетронутыми и не несут потерь ни в живой силе, ни в военной технике.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (mhmdalywns56) сообщает о том что в окрестностях города Сармин все еще продолжаются вооруженные столкновения между джихадистами террористического формирования «Тахрир Аш-Шам» и неизвестными боевиками. Известно, что количество убитых и раненых с обеих сторон возросло, более подробные сведения пока уточняются. Напомним, об ожесточенных боях в данном районе сообщалось в первой половине дня. Местные активисты заявляют, что нападавшие действуют в составе подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Тем временем на юго-востоке региона не прекращаются перестрелки между боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1 и правительственными силами. По данным интернет-портала Hamah Now, под ударом исламистов оказались укрепрайоны Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенных пунктов Хаяра и Аджаз.

Провинция Хама

Недалеко от границы с Идлибом в северной части Хамы также не утихают вооруженные стычки между боевиками исламистских формирований и войсками САР. Согласно информации военного источника в сети Twitter (nors2017), боевики открыли огонь по населенному пункту Сафсафия. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА), в свою очередь, провела обстрел укреплений джихадистов неподалеку от Мурека. Несмотря на то, что на границах «Большого Идлиба» действует режим прекращения огня, исламисты продолжают всячески препятствовать его работе. Напомним, по результатам переговоров между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся в Сочи 17 сентября, было заключено соглашение, в рамках которого на линии соприкосновения сил САА и боевиков была сформирована демилитаризованная зона.

Провинция Хасака

Стало известно, что в ходе продолжающихся перестрелок между турецкими ВС и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) на севере провинции недалеко от города Аль-Кахтания был ранен один из курдских бойцов. Об этом сообщает информационный портал ANF News. Отмечается, что член SDF получил ранение в ногу и был госпитализирован. Напомним, непрерывные взаимные обстрелы в данном районе отмечаются уже на протяжении двух дней. Ранее в результате перекрестного огня был убит ребенок десяти лет, а также два корреспондента курдского интернет-портала ANHA News.

Ирак

Информационное агентство Al Manar News опубликовало данные о результатах последних столкновений между подразделениями ВС Турции курдскими радикальными формированиями, действующими вблизи иракско-турецкой границы. Стало известно, что во время вооруженного противостояния в районе населенных пунктов Гара и Матина на севере Иракской Республики были убиты шесть членов террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК). По информации Генштаба вооруженных сил Турции, турецкая авиация также была задействована в ходе боев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)