Порошенко тайно вывез оборудование с липецкой фабрики Roshen

Москва, 2 ноября. Президент Украины Петр Порошенко вывез собственность липецкой кондитерской фабрики, которая находится под арестом, на сумму около 10 млн грн.

Как сообщает телеканал «1+1», в январе 2018 года из Липецка в Киев отправили два груза с оборудованием для производства кондитерских изделий. По данным таможенных документов, технику отправили по адресу предприятия в Киеве.

Кроме того, часть оборудования была вывезена в 2015 и 2016 годах. Сам Порошенко заявлял, что до 2014 года у него был бизнес в России, но после – имущество было арестовано. При этом глава государства не упомянул, что все оборудование с фабрики ему удалось вывезти.

Напомним, суд арестовал имущество фабрики в рамках уголовного дела о хищении 180 млн рублей. Кроме того, Севастопольский морской завод, принадлежащий Порошенко, также был арестован в 2015 году.