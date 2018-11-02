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ФАН публикует фото с места ДТП в Тюмени, где иномарка протаранила толпу пешеходов

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ФАН публикует фото с места ДТП в Тюмени, где иномарка протаранила толпу пешеходов

Тюмень, 2 ноября. Серьезное ДТП произошло в Тюмени: автомобиль наехал на толпу пешеходов. Федеральное агентство новостей публикует фото с места случившегося.

ЧП произошло около 20.00 (18.00 по московскому времени) на улице Герцена. Автомобиль Hyundai не вписался в поворот, снес ограждения и наехал на пешеходов. В больницу были госпитализированы четыре человека.

ФАН публикует фото с места ДТП в Тюмени, где иномарка протаранила толпу пешеходов

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автор: Тимур Румянцев
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