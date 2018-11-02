Мединский: «А ведь он совсем не юморист». В МАИ открыли памятную доску Михаилу Задорнову. ФАН-ТВ

В Московском авиационном институте прошла торжественная церемония открытия памятной доски писателю-сатирику Михаилу Задорнову. Доску установили на здании факультета «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки». В годы обучения писателя здесь располагался факультет «Двигатели летательных аппаратов». Открывали монумент министр культуры РФ Владимир Мединский, ректор МАИ Михаил Погосян и сестра писателя Людмила Задорнова.

«Он ведь совсем не юморист и не только писатель-сатирик, Михаил Николаевич огромный популяризатор русской культуры. Он блестящий режиссер, он глубокий философ, он человек, который искренне любил, изучал, популяризировал русскую историю, русский язык, и он очень глубокий неординарный мыслитель», – говорит Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Сестра писателя утверждает, что такому искрометному юмору сатирик обязан техническому образованию, полученному в стенах МАИ.

«Миша очень бережно относился к памяти об альма-матер МАИ. МАИ сыграло большую роль в его жизни, ему техническое образование очень помогло в творчестве, он прекрасно понимал то бурное развитие техники, которое началось в конце 20 века», – рассказывает Людмила Задорнова, сестра писателя.

Михаила Задорнова не стало 10 ноября 2017 года. Теперь память о нем увековечена не только монументом на стене здания института. В МАИ также открыли фотовыставку, посвященную вузовскому периоду народного сатирика.