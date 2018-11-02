Белый дом опроверг сообщение о подготовке торговой сделки с Китаем

Вашингтон, 2 ноября. В Белом доме опровергли информацию о подготовке торгового соглашения с Китаем. Об этом сообщил корреспондент американской телекомпании CNBC Имон Джейверс со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Сообщение о том, что президент Трамп готов заключить торговое соглашение с Китаем, — это неправда», — написал журналист в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Белого дома заверил, что подготовка торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем начнется нескоро.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку торгового соглашения с Китаем, которое представлено главе КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Аргентине.

В начале июля США ввели пошлину в размере 25% на импорт товаров из Китая. Позднее Китай ввел ответные пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты. В общей сложности под действие китайских пошлин попали 659 наименований американской продукции на сумму в размере 50 миллиардов долларов.