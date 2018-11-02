В Госдуме назвали «профессионализм» украинских военных опасностью для мировой авиации

Москва, 2 ноября. Учения ПВО Украины являются сигналом опасности для мировой авиации, так как уровень профессионализма и меткости украинских военных оставляет желать лучшего. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Впрочем, сам факт учений ПВО Украины — это сигнал опасности для всей мировой авиации, ведь меткость и профессионализм украинских зенитчиков уже давно превратились в мем», — заявил Бальбек в комментарии РИА Новости.

Также парламентарий отметил, что Киев «зря пытается нагнать страх», «самая непобедимая армия мира» может проводить какие угодно учения на своей территории. Однако если эти угрожающие сигналы направлены на Крым, то «это не по адресу», добавил Бальбек.

ВСУ проводят учения в Херсонской области недалеко от российской границы с Крымом. Украинская армия провела стрельбы в открытом море, а затем стрельбы на полигоне «Ягорлык».