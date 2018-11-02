Суд арестовал подозреваемого в госизмене военного эксперта Неелова

Москва, 2 ноября. Российский военный эксперт «Центра стратегической конъюнктуры» Владимир Неелов арестован по решению Лефортовского суда Москвы. В настоящее время ему инкриминируется совершение преступления по статье «Госизмена».

«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил журналистам ТАСС источник, близкий к следствию.

Подозреваемый был доставлен в следственный изолятор «Лефортово». Сроки ареста Неелова пока не известны.

По предварительным данным, военный эксперт передавал иностранному государству составляющие государственную тайну сведения. Неелову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, ранее Кировский суд Уфы принял решение арестовать всех фигурантов резонансного дела об изнасиловании дознавателя полицейскими в Башкирии.