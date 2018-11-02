Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинская оппозиция будет судиться из-за запрета «112 Украина» и NewsOne

237
0 Оставить комментарий

Украинская оппозиция будет судиться из-за запрета «112 Украина» и NewsOne

Киев, 2 ноября. Депутаты фракции «Оппозиционный блок» подали представление в Конституционный суд Украины с просьбой рассмотреть законность постановления украинского парламента о введении санкций против двух каналов — «112 Украина» и NewsOne. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении сказано, что в КСУ поступило представление от имени 49 депутатов. Парламентарии просят проверить законность принятого Радой постановления о введение санкций против украинских каналов. Представители оппозиции считают, что постановление нарушает конституцию, так как была нарушена процедура его рассмотрения и одобрения.

«Произошли массовые случаи голосования депутатов за отсутствующих в зале заседаний путем использования их карточек», — сообщают авторы постановления.

Также депутаты отметили, что принятие постановления приведет к ограничению свободы слова, которая является основополагающей частью демократии.

Напомним, 4 октября рада одобрила постановление о внесении  на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Власти Украины обвинили телеканалы в «антиукраинской деятельности и подражании российской пропаганде».

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.