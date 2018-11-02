Легковой автомобиль сбил группу пешеходов на тротуаре в Тюмени

Тюмень, 2 ноября. Водитель легкового автомобиля сбил группу пешеходов в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris совершила наезд группу пешеходов, которые находились на тротуаре, ожидая разрешающего сигнала светофора.

«На регулируемом перекрестке при совершении левого поворота на разрешающий сигнал светофора совершила наезд на семерых пешеходов, находившихся на тротуаре», — сообщила пресс-служба.

В результате ДТП пешеходы получили ранения различной степени тяжести. К настоящему моменту все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Тюмени, передает ТАСС.