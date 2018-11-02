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Путин: Сила российского народа неисчерпаема

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Путин: Сила российского народа неисчерпаема

Москва, 2 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на неисчерпаемость силы российского народа. 

«Во все времена, даже еще до Минина и Пожарского, было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема», — сказал российский лидер, выступая в пятницу на форуме активных граждан «Сообщество» в преддверии Дня народного единства.

Как отметил глава российского государства, огромную внутреннюю созидательную силу имеет современное понятие гражданского общества. 

Напомним, ранее Путин сообщил, что российская военная разведка отличается уникальными возможностями и высоким профессионализмом.


 

Автор: Тимур Румянцев
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